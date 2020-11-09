Круговой сдал «сомнительный» результат теста на коронавирус

Круговой сдал &#171;сомнительный&#187; результат теста на коронавирус
Данила Круговой. Фото: "Зенит"

Футболист чувствует себя хорошо и у него нет симптомов заболевания.

Футболист «Зенита» Данила Круговой получил сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале российской национальной команды.

Кругового пришлось незамедлительно изолировать, несмотря на то, что он хорошо себя чувствует и не замечает никаких симптомов заболевания.

«Игрок был незамедлительно изолирован и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное»,

— говорится в сообщении.

Все, кто контактировал с футболистом, тоже сдали анализы. Они получили отрицательные результаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-капитан «Зенита» Иванович заболел коронавирусом. В ближайшее время он не сможет играть в футбол.

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Данила Круговой зенит тест


 

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