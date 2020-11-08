Экс-капитан «Зенита» Иванович заболел коронавирусом

Экс-капитан &#171;Зенита&#187; Иванович заболел коронавирусом
Бранислав Иванович покинул "Зенит". Фото: ФК "Зенит"

В ближайшее время он не сможет играть в футбол.

Сербский защитник ФК «Вест Бромвич» Бранислав Иванович получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что футболист должен был принять участие в матче против «Тоттенхэма», но теперь вынужден самоизолироваться. Также заболел Матеус Перейра.

Напоминаем, что Иванович до недавнего времени играл за «Зенит». Он выходил на поле в составе «сине-бело-голубых» 125 раз и смог забить 12 голов. В 2018 году его сделали капитаном команды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюбу не вызовут в сборную России из-за интимного видео. Главный тренер команды хочет, чтобы команда спокойно готовилась к матчам.

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