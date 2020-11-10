В Луге из горящей квартиры вывели человека

В Луге из горящей квартиры вывели человека
Пожар уже ликвидирован. Фото: Baltphoto

Не уточняется, получил ли погорелец травмы или с ним все в порядке.

В Ленинградской области вечером 9 ноября произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось в Луге — в микрорайоне Городок загорелась квартира. Огнем был охвачен один квадратный метр. На место приехали спасатели, которые справились с огнем к 11 часам ночи. Из горящей квартиры удалось вывести живого погорельца. Каково его состояние – не уточняется. Обстоятельства инцидента выясняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Богатырском на протяжении часа тушили ГАЗель. Водитель пытался потушить пожар своими силами, но ничего не вышло. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали

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