На Богатырском на протяжении часа тушили ГАЗель

На Богатырском на протяжении часа тушили ГАЗель
В пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay

Огонь поглотил автомобиль за считанные минуты.

В Приморском районе сегодня вечером, 9 ноября, загорелась ГАЗель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Все случилось на Богатырском проспекте в восемь часов вечера. Там по непонятной причине вспыхнул большегруз. Водитель пытался потушить пожар своими силами, но ничего не вышло. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали огонь за час. К тому моменту ГАЗель полностью сгорела, спасти ее не удалось.

В результате инцидента никто не пострадал. Специалистам предстоит выяснить, каковы причины случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Решетника после ДТП автомобиль потерял бампер. Там столкнулись два автомобиля, так как один из них «неудачно повернул налево».

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