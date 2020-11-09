На Решетника после ДТП автомобиль потерял бампер

На Решетника после ДТП автомобиль потерял бампер
Никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петерубург

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Московском районе сегодня вечером, 9 ноября, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улицы Решетника и Сызранской улицы. Там столкнулись два автомобиля, так как один из них «неудачно повернул налево». На снимках, которые выложили в сеть, видно, что один из участников остался без бампера. Капот выглядит крайне помято.

Непонятно, каковы последствия инцидента. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД пылал автомобиль: его потушили за час. На место выезжали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

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дтп московский район


 

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