В Пулково 10 ноября нет отмененных рейсов

В петербургском аэропорту Пулково сегодня нет отмененных рейсов. Пассажиры вылетят по запланированным направлениям без задержек.

Об этом стало известно во вторник, 10 ноября. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, о задержке вылетов самолетов информации на 5:30 также не поступало.

Напомним, что интерес к расписанию полетов в петербургском аэропорту появился после начала пандемии, когда, ввиду закрытых границ и ограниченного авиасообщения, в Пулково ежедневно отменяли десятки рейсов — как международных, так и внутренних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Пулково в Краснодарский край успешно вылетели 140 улиток. Инспекторы проверили сопроводительную документацию, условия перевозки и состояние 140 декоративных улиток, предназначенных к отправке.