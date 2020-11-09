Из Пулково в Краснодарский край успешно вылетели 140 улиток

В понедельник, 9 ноября, пресс-служба Управления Россельхознадзора отчиталась об успешном прохождении ветеринарного контроля в аэропорту Пулково партии из 140 улиток.

В грузовом терминале воздушных ворот северной столицы инспекторы ведомства проверили сопроводительную документацию, условия перевозки и состояние 140 декоративных улиток, предназначенных к отправке. Моллюски полетели из Петербурга в Краснодарский край в рамках сделки между двумя индивидуальными предпринимателями.

В ходе ветеринарного контроля инспекторы Россельхознадзора не выявили нарушений, улиток успешно допустили к дальнейшему следованию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце октября сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Петербург сотни соболиных шкурок, прибывших из Якутии, из-за нарушений в документации.