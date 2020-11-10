Врачи назвали главный симптом рака кожи

Врачи назвали главный симптом рака кожи
Самым распространенным симптомом рака кожи является появление новых родинок. Фото: pixabay

Самым распространенным симптомом рака кожи является появление новых родинок или изменение уже существующих. К такому выводу пришли специалисты организации Melanoma UK.

По их словам, чем раньше будет выявлен рак, тем выше шансы вылечить заболевание.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Express, на злокачественность образований могут указывать стремительный рост родинки, заметное изменение цвета, поверхности, формы образования, неровность краев.

Специалисты подчеркнули, если по какому-то из этих параметров вы заметили изменения, стоит запланировать визит к врачу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как выглядят опасные родинки. Об этом рассказал главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

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