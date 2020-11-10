В Петербурге за сутки тесты на Covid-19 сдали почти 33 тысячи человек

Коронавирусная инфекция нового типа продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в Петербурге тесты на выявление новой болезни сдали 32 887 человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Согласно данным Оперштаба по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 4 214 человек. Из них 83 — в обсерваторе, 1 600 — контактные, 2 531 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 1 389 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 729 петербургских волонтеров. Поступила 1186 заявок, 1091 — выполнены, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году.