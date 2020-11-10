Во вторник утром петербуржцы стоят в 3-балльных пробках

Жители Петербурга уже выехали на работу. Об этом свидетельствует ситуация на дорогах города. К настоящему моменту загруженность оценивается в 3 балла.

К 8 часам утра 10 ноября большинство улиц свободны от машин, но на отдельных участках собрались заторы. К 9:00 загруженность на дорогах вырастет еще на балл.

Проезд затруднен на проспекте Энгельса, пересечении Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных, Большом проспекте Петроградской стороны, набережной Обводного канала и Народной улице. Также машины стоят на подъездах к мостам Александра Невского, Литейному, Дворцовому и Троицкому.

Красным отмечен участок КАД от 29 до 32 кольца. Проезд затруднен на въезде из Мурино и Нового Девяткино.

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