Петербург начали украшать к Новому году и Рождеству

Улицы Северной столицы начали украшать к Новому году и Рождеству Христову. Праздничные украшения появятся в 18 районах города.

Так, по более чем 170 адресам будет использовано порядка 3 тыс. 415 элементов и украшений. На подготовку и реализацию оформления улиц Петербурга к главному празднику зимы выделят около 182 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, в городе также установят 61 искусственную ель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса не повлияет на оформление Петербурга к Новому году и Рождеству. Власти города хоть и подумывают отменить большинство праздничных мероприятий, однако самое главное — на Дворцовой площади — точно состоится.