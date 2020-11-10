Пожилого петербуржца увели в психушку за стрельбу в военкомате на Васильевском острове

Агрессивный пенсионер устроил дебош со стрельбой в военном комиссариате Василеостровского района. Стрелял он сигнальными ракетами.

Все произошло утром в понедельник, 9 ноября, в военкомате на Большом проспекте В.О. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в 11 утра на территорию военкомата зашел 68-летний мужчина с устройством для пуска сигнальных ракет в руке. Он агрессивно себя вел, провоцировал драку, а после выстрелил ракетой в стену.

Прибывшие на место полицейские скрутили дебошира и отправили в Психиатрическую городскую больницу №6. При себе у него были еще две ракеты, их изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские полицейские задержали лжеэлектрика-убийцу, обманывавшего пенсионеров. Злоумышленники продавали им «чудо-реле» по завышенной цене.