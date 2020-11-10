Росгвардия задержала двух магазинных воров в Петербурге

В Северной столице сотрудники Росгвардии передали полиции двух нарушителей, которые совершили кражи в магазинах города.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу, задержания произошли по Выборгскому и Невскому району в понедельник, 9 ноября. В 15:40 правоохранительные органы прибыли в один из гипермаркетов на Выборгском шоссе после того, как сработала сигнализация. Нарушитель пронес через кассовый узел товары на сумму 2 800 рублей.

Также вечером, 9 ноября, был задержан второй злоумышленник, но уже в Невском районе. На сигнал сигнализации прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину за кражу станков для бритья на сумму 12 200 рублей. Отметим, что данный гражданин не раз привлекался к уголовной ответственности за подобные нарушения.

Кроме этого, оба жителя Северной столицы переданы отделам полиции.

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