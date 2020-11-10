Школьницу изнасиловали в номере отеля на Петроградке

В Петербурге ищут подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Фото: Рixabay

В Петербурге ищут подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Фото: Рixabay

Несовершеннолетняя петербурженка была изнасилована в номере отеля, где находилась с незнакомыми людьми.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 ноября в детскую больницу самостоятельно обратилась 14-летняя девочка в состоянии после изнасилования, тупой травмой влагалища и остаточным действием психотропных веществ.

Она рассказала, что минувшей ночью находилась в номере отеля на Петроградской стороне, где в компании малознакомых употребляла наркотики и алкоголь. Периодически она теряла сознание, больше ничего не помнит.

В понедельник, 9 ноября в следственный отдел по Петроградскому району обратилась 37-летняя мать девочки. Она написала заявление об изнасиловании ее дочери. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в изнасиловании разыскивают 29-летнего мужчину без определенного места жительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое домушников жестоко избили и изнасиловали пенсионерку в Шушарах.