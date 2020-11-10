Новый корпус детской больницы №2 Святой Марии Магдалины планируют сдать в конце 2021 года

Работы по строительству нового корпуса детской больницы на Васильевском острове еще не перевалили за половину. Общая готовность объекта – 12%. Планируется, что сдать больницу успеют в срок, – в декабре следующего года.

Как сообщают в Смольном, на данный момент в здании идут монолитные железобетонные работы. В целом, новый корпус детской больницы будет рассчитан на 160 мест. Кроме этого, после ввода нового корпуса в эксплуатацию и перевода в него лечебных отделений, освободившееся здание больницы на 14-й линии переоборудуют под реабилитационный центр.

«Работы много, но есть уверенность, что строители справятся и сдадут новый корпус в срок. В этой больнице принимают маленьких пациентов не только с Васильевского острова», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что площадь нового корпуса будет свыше 5,5 тыс. квадратных метров. Государственный контракт на строительство заключен с компанией «Высотспецстрой». Срок исполнения контракта — декабрь 2021 года. В здании разместятся лечебно-диагностические отделения: нефрологии, аллергологии-иммунологии, ревматологии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Мариинская больница будет принимать пациентов только с коронавирусом.