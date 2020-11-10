«Зенит» встретится дома с «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России

10 ноября в Лужниках генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин определили пары 1/8 финала Кубка России. Команде из Санкт-Петербурга «Зениту» волей жребия выпал тульский «Арсенал».

Отметим, что матчи данной стадии турнира пройдут в следующем году. Встречи запланированы на 20–21 февраля.

«Зенит» сыграет в одну из дат с тульским «Арсеналом» дома на «Газпром Арене». Время матча будет известно ближе к проведению самой игры.

Кроме данной пары, в 1/8 финала Кубка России сыграет «Динамо» со «Спартаком» в Москве. «Краснодар» примет «Сочи», а «Тамбов» приедет в гости к «Локомотиву». Также жеребьевка свела два армейских клуба, – «ЦСКА» сыграет со «СКА» в Москве.

Напомним, что финал запланирован на 12 мая 2021 года. Победитель соревнования получает возможность принять участие в розыгрыше Лиги Европы на следующий сезон.

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