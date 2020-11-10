В Ленобласти волонтеры раздадут 200 тыс. масок за 2 недели

В Ленинградской области волонтеры раздадут жителям гигиенические маски для противодействия коронавирусной инфекции в 12 районах, которые относятся к «красным» и «желтым» зонам.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, акции по раздаче средств защиты возобновились в области ещё 2 недели назад. За 14 дней было распространено около 200 тыс. масок. В ближайшее время планируется раздать еще столько же.

«Добровольцы распространяют маски в людных местах: на оживленных улицах, возле магазинов, на автобусных остановках. Выдача масок происходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что впервые подобную акцию провели весной этого года по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербургские волонтеры более 850 раз помогли пожилым людям.