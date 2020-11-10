В Петроградском районе появятся общественные мастерские «Гараж»

В Петроградском районе появятся общественные мастерские «Гараж»
Макет общественной мастерской на Большой Монетной улице. Фото: Администрация Петроградского района.

В Северной столице в декабре планируют открыть общественные мастерские. Жители смогут посещать открытие пространства «Гараж» по выходным, чтобы создать изделия из дерева, металла, керамики и других материалов.

Как сообщает пресс-служба Петроградского района, мастерские появятся на Большой Монетной улице в доме №22А. Посетить их любой житель города сможет абсолютно бесплатно. В здании будет обеспечено рабочее пространство площадью 250 квадратных метров для творчества.

Кроме этого, «Гараж» будет поделен на два блока, – «грязный цех» и «чистый цех».

Отмечается, что работать мастерские будут только по выходным, в будние «Гараж» будет отдан начинающим мастерам. Также жители города смогут посещать различные тренинги, интенсивы и мастер-классы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти могут появиться производства по переработке древесины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мастерские "Гараж" новости спб Петроградский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Все рестораны в Новогоднюю ночь в Москве будут закрыты
В Петербурге закрыли дело Людмилы Сычевской о закупке лекарств с ущербом на ...
Роддома Ленобласти снова начнут принимать пациентов с коронавирусом
Беглов заявил о плановой работе клиник города в условиях пандемии Covid-19
На место аварии у ТРК Невский прибыли 2 пожарных машины и реанимация
Петербургский депутат обратился в СК и прокуратуру по поводу видео Дзюбы
В Петербурге мерой поддержки бизнеса станет отсрочка аренды
Петербуржцев ждут дожди и заморозки в среду