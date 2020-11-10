В Петроградском районе появятся общественные мастерские «Гараж»

В Северной столице в декабре планируют открыть общественные мастерские. Жители смогут посещать открытие пространства «Гараж» по выходным, чтобы создать изделия из дерева, металла, керамики и других материалов.

Как сообщает пресс-служба Петроградского района, мастерские появятся на Большой Монетной улице в доме №22А. Посетить их любой житель города сможет абсолютно бесплатно. В здании будет обеспечено рабочее пространство площадью 250 квадратных метров для творчества.

Кроме этого, «Гараж» будет поделен на два блока, – «грязный цех» и «чистый цех».

Отмечается, что работать мастерские будут только по выходным, в будние «Гараж» будет отдан начинающим мастерам. Также жители города смогут посещать различные тренинги, интенсивы и мастер-классы.

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