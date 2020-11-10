Петербуржцев ждут дожди и заморозки в среду

В среду, 11 ноября петербуржцев вряд ли порадует погода. Ночью ожидается лёгкий мороз, а во второй половине дня пройдут дожди, поэтому из дома без зонта лучше не выходить.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью, как отмечалось выше, будет довольно прохладно — температура воздуха составит 0…-2 градусов, а днем столбики термометра покажут +2…+4 градуса. Утром на дорогах возможна гололедица.

По прогнозам синоптиков, ветер будет южных направлений, скорость его порывов составит 1-4 метра в секунду. На протяжении дня атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что о погоде в Северной столице в пятницу, 30 октября, рассказал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.