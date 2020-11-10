В Петербурге закрыли дело Людмилы Сычевской о закупке лекарств с ущербом на сумму свыше 195 млн рублей

В Северной столице во вторник, 10 ноября, были прекращены судебные разбирательства в отношении экс-начальника управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Людмилы Сычевской. Женщина обвинялась в халатности на сумму свыше 195 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, дело прекращено по причине истечения сроков давности уголовного преследования.

Напомним, что до этого Людмилу Сычевскую обвиняли в халатности с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, женщина в 2013-2015 годах при составлении списка лекарств для больных со злокачественными новообразованиями не посчитала нужное количество лекарств. В последствии, получилось слишком много лекарств, которые просто пролежали на складе и потеряли свою годность, а ущерб составил – 195 млн рублей.

Людмиле Сычевской грозил арест до 6 месяцев, штраф и обязательные или исправительные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге предстанет перед судом экс-управляющий «БалтСтрой», обвиняемый в мошенничестве.