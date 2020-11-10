В Петербурге предстанет перед судом экс-управляющий АО «БалтСтрой», обвиняемый в мошенничестве

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Бывший управляющий обвиняется в мошенничестве на сумму 6,5 млн рублей, которые были выделены на реставрацию Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов смогли собрать достаточную базу для передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, экс-управляющий в период с 2011 по 2014 год заключил государственные контракты на реставрацию и реконструкцию помещений ФГБУК «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова».

При этом, реставрация на данном объекте не выполнялась. Злоумышленник предоставил заказчику ложные данные о работе, а сам распорядился предоставленными деньгами на свои нужды. Сумма хищения из бюджета РФ составила около 6,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полицейских приговорили к условным срокам за мошенничество и взятки.