Петицию об обустройстве Воскресенской набережной подписали более тысячи горожан

Петицию об обустройстве Воскресенской набережной подписали более тысячи горожан
Воскресенская набережная. Фото: Википедия.

В Северной столице более тысячи человек поддержали идею облагородить Воскресенскую набережную. Соответствующую петицию жители города подписали на сайте change.org.

Как сообщает 78.ru, петербуржец по имени Дмитрий опубликовал на портале change.org петицию о благоустройстве Воскресенской набережной. Он предлагает сделать ее привлекательной, а самое главное – «удобным пространство».

По мнению автора проекта, набережную легко превратить в место для отдыха. Стоит только установить скамейки, шезлонги, урны, ларьки с кофе, а также туалеты.

Местные жители охотно откликнулись на идею Дмитрия. Уже 1248 человек подписали петицию об изменениях на Воскресенской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петроградском районе появятся общественные мастерские «Гараж».

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