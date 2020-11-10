На Индустриальном и Энтузиастов не смогли разъехаться две легковушки

Вечером 10 ноября в Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Об этом сообщили свидетели вечернего происшествия в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

«На перекрёстке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов столкнулись Лифан и Дэу матиз», — сообщили очевидцы. ДТП произошло на пересечении проспектов Индустриального и Энтузиастов. На э

Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля Lifan и Daewoo Matiz.

Удар был несильным, пострадавших не оказалось. Однако ДТП стало помехой для других участников дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на перекрестке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы произошло ночное ДТП. После удара одна из машин так и осталась стоять посреди дороги.