Беглов уступил главе Подмосковья в рейтинге самых цитируемых губернаторов

Беглов уступил главе Подмосковья в рейтинге самых цитируемых губернаторов
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов уступил главе Подмосковья Андрею Воробьеву в рейтинге цитируемости в СМИ. Об этом сообщает Peterburg2.ru со ссылкой на данные «Медиалогии».

В медиарейтинге губернаторов за октябрь Беглов занимает третью строчку, его опережает Воробьев, которые занимает второе место. В прошлом месяце у Александра Беглова было 20678 упоминаний в СМИ, Андрею Воробьеву было посвящено 29307 сообщений.

Первую строчку занимает мэр Москвы Сергей Собянин. Количество сообщений с упоминанием Собянина составило более 73 тысячи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что клиники города работают в обычном режиме, не смотря на пандемию коронавируса. В больницах продолжается штатный прием пациентов и диспансеризация.

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