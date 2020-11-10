Беглов уступил главе Подмосковья в рейтинге самых цитируемых губернаторов

Губернатор Петербурга Александр Беглов уступил главе Подмосковья Андрею Воробьеву в рейтинге цитируемости в СМИ. Об этом сообщает Peterburg2.ru со ссылкой на данные «Медиалогии».

В медиарейтинге губернаторов за октябрь Беглов занимает третью строчку, его опережает Воробьев, которые занимает второе место. В прошлом месяце у Александра Беглова было 20678 упоминаний в СМИ, Андрею Воробьеву было посвящено 29307 сообщений.

Первую строчку занимает мэр Москвы Сергей Собянин. Количество сообщений с упоминанием Собянина составило более 73 тысячи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что клиники города работают в обычном режиме, не смотря на пандемию коронавируса. В больницах продолжается штатный прием пациентов и диспансеризация.