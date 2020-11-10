Малышева назвала самое доступное средство против коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как аспирин помогает при лечении коронавируса.

Это подтвердил гость программы кардиолог Симон Мацкеплишвили, пишут РИА Новости.

По его словам, пациенты с коронавирусом, принимающие этот препарат в больших дозах, имели лучшие результаты лечения. При этом Малышева отметила, что сам по себе аспирин не влияет на вирус, однако способен улучшать общее состояние пациента, препятствуя образованию тромбов.

Она подчеркнула, что такой метод лечения подходит только для взрослых людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Елена Малышева рассказала, какие лекарства помогут снизить риск смерти от коронавируса. Она перечислила их в Instagram-аккаунте, отметив, что препараты нужно принимать только по назначению врача.