Мужчина толкнул жену с грудным ребенком на руках, мальчик в больнице

Мужчина толкнул жену с грудным ребенком на руках, мальчик в больнице
Младенца госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: unsplash

В Приморском районе Петербурга младенца госпитализировали в детскую больницу. За умышленное причинение тяжкого вреда задержали его отца.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ночью 10 ноября из Детской городской больницы №19 в полицию поступила информация о госпитализации полугодовалого мальчика, проживающего в квартире на Торжковской улице. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом теменной кости. Он в тяжелом состоянии.

Наряд полиции наведался домой к ребенку и установил, что несколькими днями ранее 23-летний уроженец Узбекистана, отмечавший свой день рождения, толкнул 26-летнюю супругу, которая держала на руках ребенка. Женщина упала на ребенка.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два мигранта подрались на стройке на Уральской: одного увезли в морг.

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