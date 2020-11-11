Два мигранта подрались на стройке на Уральской: одного увезли в морг

Ночью на территории строящегося объекта на Васильевском острове мигрант до смерти избил соотечественника.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 10 ноября полиция получила сообщение о драке в вагоне-бытовке у дома №1 по улице Уральской, где находится стройплощадка. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили труп 53-летнего уроженца Кыргызстана.

По горячим следам был задержан его соотечественник — 42-летний мужчина, не зарегистрированный в Петербурге и Ленобласти.

Установлено, что за 15 минут до прибытия наряда между подвыпившими мужчинами началась драка, в ходе которой задержанный руками и ногами избил потерпевшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец, ударивший ножом невесту, проведет четыре года в колонии.