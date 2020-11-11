На Канонерском острове поймали подростка с кучей наркотиков

В Кировском районе Петербурга задержали юношу, у которого в карманах нашли более 160 свертков с наркотическим веществом.

Как стало известно COVID-19, утром 11 ноября у дома на Канонерском острове полицейские для проверки документов остановили 17-летнего молодого человека. При себе у него был пакет с 86 свертками с порошком белого цвета и пакет 78 свертками, обмотанными изолентой.

Специалисты установили, что вещества в двух свертках являются наркотическими, остальные отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Расследование ведет районный следственный отдел. Меру пресечения подростку не избирали. В настоящее время он передан родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали наркодилеров, развозивших «закладки» на мусоровозе. Задержаны четверо предполагаемых участников группировки: трое мужчин и женщина в возрасте от 26 до 40 лет.