Петербургского бизнесмена подозревают в контрабанде более 83 тонн говядины

Он перевез через таможенную границу партию замороженной говядины стоимостью почти 19 млн рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Он перевез через таможенную границу партию замороженной говядины стоимостью почти 19 млн рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в контрабанде замороженной говядины, сообщили в городском ГУ МВД России.

Предварительно установлено, что в 2018 году бизнесмен от имени подконтрольной фирмы — участницы внешнеэкономической деятельности, подал в таможенные органы ложные сведения об импортируемом товаре.

Таким способом он перевез через таможенную границу партию замороженной говядины стоимостью почти 19 млн рублей, которую должны были продать на территории России.

Главное следственное управление главка МВД открыло уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. В совершении преступления подозревают 53-летнего петербуржцы с двойным гражданством. Он находится под домашним арестом.

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