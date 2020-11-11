Красносельский суд удовлетворил иск пограничников к нелегальному рыбаку на 100 тысяч рублей

Красносельский суд удовлетворил иск пограничников к нелегальному рыбаку на 100 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В среду, 11 ноября, Красносельский районный суд Петербурга вынес решение по иску ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО» к жителю Северной столицы о взыскании ущерба.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов города, в мае 2020 года в Финском заливе остановили лодку, управлявшуюся мужчиной. Осмотр судна показал, что на борьбу имеется 1,2 тысячи единиц балтийской сельди общим весом более 29 килограмм. При этом ответчик, будучи представителем промысловой компании, не обладал правом на добычу именно этой рыбы.

Кроме того, ловля осуществлялась на лодке, отличной от указанной в разрешении на добычу. Ущерб, нанесенный биологическому разнообразию залива, оценили в 98 400 тысячи рублей. Суд в полном размере удовлетворил требования пограничников и обязал рыбака возместить ущерб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить за мошенничество экс-управляющего АО «БалтСтрой».

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