Петербуржца приговорили к году исправительных работ за случайное убийство пьяного друга

Выборгский районный суд вынес приговор в отношении Алексея Плохих, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Преступление произошло в конце июля этого года в доме №154А на проспекте Энгельса. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, там Плохих беседовал со знакомым И., отговаривая его от выхода на улицу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чтобы его остановить, петербуржец схватил И. за руки и оттолкнул от себя.

Потерпевший упал и ударился головой о бетонный пол. Он получил тяжелую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Плохих свою вину признал. Ввиду того, что он впервые привлекается к уголовной ответственности и добровольно явился с повинной, суд приговорил мужчину к году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

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