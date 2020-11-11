В Петербурге двое мужчин, ездивших по Купчино с флагами Азербайджана и Турции, получили 5 суток ареста и штраф

Один из нарушителей арестован на 5 суток, другой заплатит 20 тысяч рублей штрафа Фото: pixabay.com

Один из нарушителей арестован на 5 суток, другой заплатит 20 тысяч рублей штрафа Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности двух горожан, принявших участие в несанкционированном политическом пикете, связанным с военным конфликтом в Нагорном Карабахе.

Согласно материалам дела, 8 ноября 2020 года нарушители двигались на «Мерседесе» по Малой Карпатской улицы до Софийской с закрепленными на машине флагами Турции и Азербайджана. Мужчины вместе с другими участниками пикета таким образом отмечали взятие под контроль вооруженных сил Азербайджана города Шуша в Нагорном Карабахе.

Публичное мероприятие не было согласовано с властями и носило открытый политический характер, нарушая тем самым Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Обвиняемые полностью признали вину и объяснили, что не знали о запрете на демонстрацию флагов сопредельных государств. Одного из нарушителей приговорили к аресту на пять суток, другой отделался штрафом в 20 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд удовлетворил иск пограничников к рыбаку, ловившему рыбу нелегально.