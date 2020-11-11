В Ленобласти за нарушения в лесах выписано штрафов почти на 128 млн рублей за текущий год

В Ленобласти за нарушения в лесах выписано штрафов почти на 128 млн рублей за текущий год
Леса Ленобласти. Фото: pixabay

В Ленинградской области за текущий год инспекторы провели более 36 тыс. патрулирований в рамках государственного и пожарного надзора. Выявлено более 900 нарушений.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в ходе рейдов, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции и арендаторами лесных участков лесные инспекторы выявили более 900 нарушений, в настоящее время возбуждено более 650 административных дел, наложено штрафов на сумму больше 127,8 млн руб.

Отметим, что данные меры позволяют минимизировать лесные пожары, а также предотвращать несанкционированные вырубки лесов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что житель Ленобласти нашел труп в лесу у деревни Жихарево.

В полицию обратился местный житель и сообщил о найденном трупе в лесополосе у деревни Жихарево. Заявитель отметил, что у трупа «бомжеватый вид».

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