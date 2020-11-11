Nokia возрождает производство легендарного телефона

Владеющая правами на Nokia компания HMD Global вернется к производству легендарного телефона, но уже в обновленной модели.

Как сообщает немецкое издание WinFuture, ссылаясь на инсайдеров, компания собирается выпустить смартфон Nokia 8000 4G, который, по сути, будет модернизированной версией популярного двадцать лет назад телефона Nokia 8800.

Устройство будет классической формы и размера с небольшим цветным экраном и кнопочной клавиатурой. На постере девайса видно, что его выпустят в «премиальном дизайне», а корпус будет выполнен из дорогих материалов, имитирующих стекло.

Источники заявляют, что у модели будет 2,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 320х240 пикселей, 512 Мбайт оперативной и 4 Гбайт встроенной памяти. Аккумулятор будет емкостью 1500 мАч. Разрешение задней камеры — 2 Мп.

Кроме того, по данным инсайдеров, компания намерена выпустить еще один девайс под названием Nokia 6300 4G.

Даты выхода моделей пока не раскрываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты назвали самый мощный смартфон.