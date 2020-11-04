Эксперты назвали самый мощный смартфон

Эксперты назвали самый мощный смартфон
Смартфон Huawei. Фото: pixabay.com

Эксперты выбрали самый производительный смартфон по итогам октября этого года. Их выбор остановился на Huawei Mate 40 Pro.

Рейтинг был опубликован популярным мобильным бенчмарком AnTuTu. Mate 40 Pro стал новинкой от Huawei. Устройство построили на пятинанометровом процессоре Kirin 9000.

Второе место занял смартфон iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865. А тройку замкнул iQOO 5.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, почему нельзя пользоваться найденным смартфоном. Разъяснение дал эксперт Роскачества. Отмечалось, что устройство может быть неисправным. Так, если есть какие-либо проблемы с аккумулятором, он может взорваться, вызвать короткое замыкание или пожар при подключении к зарядке. Кроме того, от телефона могли избавиться намеренно – на нем может находиться компрометирующая информация.

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