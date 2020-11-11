Ильдар Гилязов назначен исполняющим обязанности главы администрации Выборгского района Ленобласти

В среду, 11 ноября, депутата Законодательного собрания Ленобласти Ильдара Гилязова назначили исполняющим обязанности главы администрации Выборгского района.

В новую должность Гилязов вступает уже сегодня. Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Выборгского района, депутат — выпускник Северо-Западной академии государственной службы. Гилязов в течение шести лет служил в органах внутренних дел Санкт-Петербурга, а в 2004 году был назначен главой администрации посёлка Ленинский Выборгского района. Депутатом ЗакСа он стал в 2007 году.

Отметим, что предшественник Гилязова, Геннадий Орлов, уволен со своей должности после резонансного скандала о хищении 700 млн рублей из бюджета. Сейчас он задержан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский занял пост главы Федеральной антимонопольной службы.