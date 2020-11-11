Подозреваемый в убийстве жены топором задержан во Всеволожске

Во Всеволожске задержан мужчина, который подозревается в нападении на свою жену в салоне красоты. Убийство произошло на почве ревности с помощью топора и травматического пистолета.

Как сообщает Следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, подозреваемым является муж супруги, который произвел жестокое убийство в маникюрном салоне в одном из домов в микрорайоне Бернгардовка.

По версии следствия, мужчина 1968 года рождения произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в лицо своей супруги, а позже нанес ей множественные удары топором. Женщина скончалась на месте.

На данный момент подозреваемого допрашивают по обстоятельствам случившегося. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области мужчина зарубил супругу топором.