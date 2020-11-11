В Ленобласти мужчина зарубил жену топором в салоне красоты

В настоящее время мужчина задержан и дает показания в полиции. Фото: Baltphoto

В настоящее время мужчина задержан и дает показания в полиции. Фото: Baltphoto

Во Всеволожском районе мужчина напал на свою супругу в салоне красоты. Женщина скончалась на месте.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошел в среду, 11 ноября, в микрорайоне Бернгардовка около молодежного клуба «Феникс». Супруг напал на свою жену в маникюрном салоне. Мужчина был вооружен топором и травматическим пистолетом. Именно из него он выстрелил в свою жену.

Отмечается, что о происшествии узнали местные жители, они вызвали сотрудников ДПС, которые задержали мужчину.

По предварительной информации данное действие в отношении своей супруги мужчин совершил на почве ревности. Он не смог стерпеть расставания и решился на убийство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины в заброшенном ангаре в Невском районе.