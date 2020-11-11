В Москве не будет массовых мероприятий на новогодних праздниках

Власти отменили их из-за пандемии коронавируса.

В Москве запретили все массовые мероприятия в новогодние праздники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

Он отметил, что решение приняли уже сейчас, чтобы «бизнес не тратился» и чтобы никого не вводить в заблуждение. Собянин добавил, что Новый год – семейные праздник, так что можно провести время в кругу родных и близких.

Напоминаем, что с 13 ноября в столице не будут работать рестораны, кафы, ночные клубы, караоке и бары после 11 часов вечера и до 6 утра. Студентов университетов и колледжей отправили на дистанционное обучение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в январе 2021 года. При этом, стоит отметить, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» планируют завершить только в мае–июне 2021 года.