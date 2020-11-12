Пулково в четверг работает без отмен и задержек

Пулково в четверг работает без отмен и задержек
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В петербургском аэропорту Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно в четверг, 12 ноября. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, информации о задержке лайнеров также не поступало. Местным жителям и гостям города, которые запланировали полет на сегодня, не придется нервничать из-за задержек или отмен рейсов.

Напомним, что интерес к расписанию полетов в петербургском аэропорту появился после начала пандемии, когда, ввиду закрытых границ и ограниченного авиасообщения, в Пулково ежедневно отменяли десятки рейсов — как международных, так и внутренних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная прокуратура судится с Пулково из-за приаэродромной территории.

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