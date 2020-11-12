В Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 40 тысяч человек

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице ежедневно проводят тесты на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За минувшие сутки в городе успели обследовать 39 930 тыс. человек.

Об этом стало известно в четверг, 12 ноября. Как сообщили в Оперативно штабе по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 3 290 человек. Из них 55 — в обсерваторе, 1 930 — контактные, 1 305 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 1 379 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 758 петербургских волонтеров. Поступило 1 286 заявок, 1177 — выполнены, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России раскрыли главную трудность борьбы с коронавирусом.