Спасатели потушили иномарку, вспыхнувшую на улице Химиков

В Красногвардейском районе Петербурга среди ночи загорелся легковой автомобиль. Огонь уничтожил отсек двигателя иномарки и частично поразил детали салона.

Возгорание случилось сегодня ночью, 12 ноября, у дома №18 на улице Химиков. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:19 ночи. Загорелся автомобиль BMW.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, с огнем боролись две единицы техники и восемь сотрудников. К 3:32 они потушили пламя.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Янино-1 ночью восемь спасателей тушили автомобиль.