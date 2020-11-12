Спасатели потушили иномарку, вспыхнувшую на улице Химиков

Спасатели потушили иномарку, вспыхнувшую на улице Химиков
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Красногвардейском районе Петербурга среди ночи загорелся легковой автомобиль. Огонь уничтожил отсек двигателя иномарки и частично поразил детали салона.

Возгорание случилось сегодня ночью, 12 ноября, у дома №18 на улице Химиков. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:19 ночи. Загорелся автомобиль BMW.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, с огнем боролись две единицы техники и восемь сотрудников. К 3:32 они потушили пламя.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Янино-1 ночью восемь спасателей тушили автомобиль.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

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