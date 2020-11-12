В Петербурге в четверг будет немного дождливо

В Петербурге сегодня будет облачная погода, пройдут небольшие дожди. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.
В четверг, 12 ноября, метеорологические условия в городе продолжит определять теплый атмосферный фронт, неторопливо смещающийся к востоку.
Столбики термометров в дневное время поднимутся до отметки в 5-7 градусов тепла, в Ленобласти — до +3…+8 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм ртутного столба.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга сегодня утром стоят в 4-балльных пробках. Ситуацию на дорогах осложнили ДТП и дорожные работы.