В Петербурге в четверг будет немного дождливо

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В Петербурге сегодня будет облачная погода, пройдут небольшие дожди. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

В четверг, 12 ноября, метеорологические условия в городе продолжит определять теплый атмосферный фронт, неторопливо смещающийся к востоку.

Столбики термометров в дневное время поднимутся до отметки в 5-7 градусов тепла, в Ленобласти — до +3…+8 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга сегодня утром стоят в 4-балльных пробках. Ситуацию на дорогах осложнили ДТП и дорожные работы.