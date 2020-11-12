В Петербурге утром водители застряли в 4-балльных пробках

В Северной столице сегодня утром, 12 ноября, загруженность дорог достигла 4 баллов. Местные жители вынуждены стоять в пробках.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 9 часам утра ситуация должна улучшиться — пробки на дорогах города составят 3 балла.

Серьезные заторы наблюдаются на Дворцовой набережной, Советском проспекте, внутреннем кольце КАД, Планерной улице, Большом Самспониевском проспекте, Кантемировской улице и набережной Обводного канала.

Также красным цветом обозначены участки на Невском и Лиговском проспектах, Якорной улице, Среднеохтинском и Большеохтинском проспектах, а также на проспекте Энергетиков.

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