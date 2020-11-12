Пулково признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров

Пулково признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Аэропорт Петербурга Пулково занял первое место в третьем квартале 2020 года по результатам исследования Международного совета Airports Council International.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы, работа 2 тыс. сотрудников оценивалась пассажирами по 34 показателям. Например, время ожидания и работа сотрудников на регистрации и досмотре, доступность навигации, общая атмосфера в аэропорту и другие.

Отметим, что лидерство осталось за Пулково в 27 номинациях. Всего в рейтинге оценивались 33 европейских аэропорта.

Напомним, что ранее аэропорт становился лауреатом наград рейтинга ACI ASQ в номинациях «Лучший аэропорт в Европе» в категории 15-25 млн пассажиров в год в 2019 году, «Наиболее значительные улучшения» в 2014 году и «Лучший аэропорт в Европе» в категории 5–15 миллионов пассажиров в год в 2015 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пулково в четверг, 12 ноября, работает без отмен и задержек.

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