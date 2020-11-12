Прощание с ведущим НТВ Колтовым состоится 14 ноября в Николо-Архангельском крематории

Прощание с телеведущим НТВ Александром Колтовым, который скончался в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области, пройдет в субботу, 14 ноября.

Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе телеканала уточнили место проведения церемонии прощания. До этого в СМИ говорили, что мероприятие пройдет в большом зале Хованского крематория, однако позже информация об этом изменилась.

Отметим, что прощание состоится в субботу, 14 ноября, в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Начало церемонии в 12:00.

Напомним, Александра Колтового не стало в воскресенье. Мужчина скончался после крушения самолета возле поселка Чкаловский. По предварительным данным инцидент произошел из-за неисправности воздушного транспорта.

По факту проишествия возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что названа приоритетная версия крушения самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым.