Под льдами Гренландии ученые обнаружили доисторическое высохшее озеро

Ученым только предстоит разгадать загадку древнего озера и изучить тайны прошлого, которые оно в себе хранит. Фото: pixabay.com

Ученым только предстоит разгадать загадку древнего озера и изучить тайны прошлого, которые оно в себе хранит. Фото: pixabay.com

Специалисты Института Земли при Колумбийском университете в Соединенных Штатах открыли огромное доисторическое озеро, скрытое щитом гренландских льдов толщиной около 1,8 километра.

Ученые предполагают, что когда-то эта территория не была скрыта льдом и на этом месте было озеро. Возраст донных отложений толщиной в 1,2 километра предварительно оценивают в сотни тысяч или даже миллионы лет, а в почве могут содержаться уникальные ископаемые и другие следы климата и жизни доисторического периода планеты.

Площадь озера, согласно полученным данным, составляла более 7 тысяч квадратных километров, а глубина составляла от 50 до 250 метров. Кроме прочего, открытие американских исследователей позволит исследовать поведение ледяного щита Гренландии и, соответственно, точнее спрогнозировать его судьбу в будущем.

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