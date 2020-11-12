Новым зампредом Комитета по здравоохранению Петербурга стал Дмитрий Мотовилов

В Смольном появилась новая должность — заместитель председателя Комитета по здравоохранению, который будет координировать деятельность поликлиник.

Об этом стало известно в четверг, 12 ноября. Как сообщили в пресс-службе Комздрава, на должность зампреда ведомства назначили Дмитрия Мотовилова, который ранее возглавлял райздрав Калининского района Петербурга.

В его задачи будет входить координация работы больниц и поликлиник, а также повышение эффективности взаимодействия амбулаторного и стационарного звеньев петербургской системы здравоохранения.

Отмечается, что Мотовилов в течение четырех лет был главой отдела здравоохранения Калининского района. Также он возглавлял поликлинику №96 в том же районе. Имеет образование врача-педиатра.

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