Жители центра Петербурга призывают бизнесменов заделывать за собой дырки на фасадах

В Центральном районе Петербурга горожане возмутились состоянием фасада, где раньше была вывеска бара, съехавшего в другое место.

Как сообщает Neva.Today, речь идет о здании на углу 3-й Советской улицы и Суворовского проспекта. На цокольном этаже дома был ирландский паб, над которым висела его вывеска. Недавно бар закрылся, вывеску сняли, но дырке от нее остались на фасаде.

Петербуржцы рассказали в группе «Центральный район за комфортную среду обитания», что дом недавно был отремонтирован, но разрушенная часть фасада под вывески осталась нетронутой.

Неравнодушные горожане задались вопросом, должны ли бизнесмены ремонтировать оставленные после себя дырки. При этом в комментариях многие встали на сторону предпринимателей, утверждая, что из-за коронакризиса они находятся в тяжелой ситуации и, скорее всего, не смогли остаться на плаву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ проверила содержание фасадов зданий «Теплосети» и «Ленэнерго».