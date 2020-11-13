На проспекте Пархоменко сгорел припаркованный Nissan

На проспекте Пархоменко сгорел припаркованный Nissan
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром в пятницу, 13 ноября, в Выборгском районе произошел пожар.

Как сообщили очевидцы, у дома №33 на проспекте Пархоменко загорелся автомобиль Nissan Qashqai.

«Горит Кашкай Пархоменко у дома 33», — сообщили очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

В Сети также опубликованы фото с места происшествия, на которых видно, как полыхает машина. При этом рядом находятся другие автомобили.

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что два полыхающих автомобиля пришлось тушить спасателям во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на четверг, 15 октября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

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